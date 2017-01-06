06.01.2017 12:33 Kader cinayetinde yargılama sürüyor

Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Kaya'yı öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Kaya'yı öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir'in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi (30) Erenköy Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya tutuklu sanık Metin Y. ile hayatını kaybeden Kader Kaya'nın anne ve babasının yanı sıra yakınları ile avukatlar katıldı.



Duruşmada sanığın eşi tanık olarak ifade verdi. Sanığın olay sonrasında eve döndüğünde üstünün kirli olduğunu belirten Y.Y., "Eve geldiğinde üzeri tozluydu. Ne olduğunu sorduğumda bana iş görüşmesine gittiği sırada trafikte iki adamla kavga ettiğini söyledi. Elinin üzeri de kanıyordu. Bana başka bir şey söylemedi" dedi.



Olay günü Kader Kaya'nın bindiği otobüs şoförü A.Y. ise "Bana bir işletmeyi sordu. Ben de farklı bir otobüsün oraya gideceğini söyledim. Ancak sorduğu işletmeye yakın bir yerde indirdim. Aradan çevreyolu geçiyordu. Gideceği işletme ile indirdiğim yer arasında sadece çevreyolu vardı. İşletmenin tabelası gözüküyordu" diye ifade verdi.



Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Şubat tarihine erteledi.

