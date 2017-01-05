05.01.2017 12:25 KADEM'in projeleri Başkan Yılmaz'ı heyecanlandırdı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi.



KADEM Samsun İl Temsilciliği geçen aylarda dernek binasının açılmasının ardından çalışmalara başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret eden KADEM İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, dernek olarak yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.



Projelerin hayata geçmesiyle birlikte Samsun'da birçok sorunun çözüleceğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "KADEM Samsun'da yeni yapılanan bir dernek ve hedefleri beni gerçekten heyecanlandırıyor. Meral hanımın anlattığı projeler gerçekten Samsun için önemli projeler. Özellikle eğitim ve aile ile ilgili projeleri Samsun'un sorunlarına cevap olabilecek nitelikte. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'umuzu ve toplumu ilgilendiren her çalışmada bir adım öndeyiz. Bu noktada KADEM'e gereken desteği her zaman vereceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

