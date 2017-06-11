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Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
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Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin Libya'da Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan oğlu Seyfulislam'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerinin yönettiği Zintan'daki silahlı gruplardan 'Ebu Bekir es Sıddık Tugayı'nın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Zintan kentindeki cezaevinde Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Seyfulislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Devrik lider Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam, cuma günü serbest bırakıldı ve kentten ayrıldı" denildi.

Seyfulislam'ın, Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu geçici hükümette görev alan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı El Mebruk Karira'dan teslim alınan eski yazışmalara ve Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan genel af yasasına dayanılarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEKLE SUÇLANIYORDU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, birçok defa, 2011 yılındaki halk ayaklanması sırasında 'insanlığa karşı suç işlemekle' suçlanan Seyfulislam'ın kendilerine teslim edilmesi çağrısında bulunmuş ancak bu talep Libya tarafından kabul edilmemişti. Seyfulislam, babasının ölümünden sonra Kasım 2011'de Libya'nın güneyindeki Sabha kentinde yakalanmıştı.

Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam, eski istihbarat şefi Abdullah es Senusi ve eski Başbakan El Bağdadi el Mahmudi gibi rejimin sembol isimlerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi, 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasında 'gösterileri şiddet kullanarak bastırmak, göstericileri öldürmek, köy ve şehirleri kuşatma altına almak ve kamu mallarını zarara uğratmak' gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

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