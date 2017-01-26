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Kaçmaya çalışırken taranmışlar
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Kaçmaya çalışırken taranmışlar

Adana'da bir mezarlıkta otomobil içerisinde ve çevresinde cesedi bulunan 3 kişinin önce başka bir otomobille kovalandığı, bulundukları araç kaza yapınca da kaçmaya çalışırken tabanca ve Kalaşnikofla taranarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'da bir mezarlıkta otomobil içerisinde ve çevresinde cesedi bulunan 3 kişinin önce başka bir otomobille kovalandığı, bulundukları araç kaza yapınca da kaçmaya çalışırken tabanca ve Kalaşnikofla taranarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'na giden bir vatandaş, kaza yapmış 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşın bildirmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, cesetlerin dün gece evlerine gitmeyen ve sabah kayıp başvurusu yapılan oto tamircisi Ufuk Altun, üniversite öğrencisi Eser Binen ve Refik Bingül'e ait olduğunu tespit etti.
Şahısların bir araçla kovalandığı, mezarlığa girdikten sonra kaza yapmalarının ardından kaçmaya çalışırken Kaleşnikof ve tabancayla taranarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan polis onlarca boş kovan buldu.
Ölenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)


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