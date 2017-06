Kaçırılma planları, darbeci yarbayın aracından çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci askerler tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmalarına ilişkin planları içeren notlar şüpheli eski Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in aracından çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci askerler tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmalarına ilişkin planları içeren notlar şüpheli eski Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in aracından çıktı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara Beytepe'de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin araştırılması sırasında, eski Jandarma Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in Karargah binası park alanında bulunan aracında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan aramada, küçük kağıtlara el yazısıyla yazılmış şekilde notlar bulundu. Bu notlarda isimler, telefon numaraları, adres, talimat ve planlama içeren ibarelerin yer aldığı ve söz konusu notların darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği tarihte, darbeci askerler tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in zorla derdest edilerek kaçırılmalarına ilişkin planları içerdiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılan soruşturma tamamlanarak Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



NOTLARDA YER ALAN PLANLAR

Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in aracından çıkan not kağıtlarından birinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın T.C. numarası, ikametgah adresi, koruma sayısı ve çoğunlukla korumalarından birisi tarafından kullanılan Adalet Bakanlığı adına kayıtlı bir telefon numarası yazılı şekilde bulundu. 3 numara ile numaralandırılan not kağıdının arka yüzünde yer alan "8+8+3=19" ibaresinin darbe faaliyeti kapsamında zorla derdest edilerek kaçırılmaları planlanan biri Bakan, ikisi üst düzey Bürokrat toplam üç kişi için oluşturulacak üç ayrı ekibin eleman sayılarını ve üç ekibin toplam eleman sayısını gösterdiği tespit edildi. 4 numara ile numaralandırılan not kağıdından ise "Lekesiz, Dinç'e gidenlere" ifadesinde, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in kastedildiği belirlenerek, not kağıdının her iki yüzünde darbe faaliyeti kapsamında zorla derdest etme ve kaçırma eylemleri için oluşturulan ekipte yer alan kişilerin isimlerinin ve telefon numaraları bulundu.

Diğer notlarda da darbe faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek zorla derdest etme ve kaçırma eylemlerinin ayrıntılarının, araç, ekipman, silah ve mühimmat listelerinin, normal hareket tarzı ile ani gelişen durumlardaki hareket tarzının ve bunlara ilişkin planlamalar bulundu.



PLANI ŞÜPHELİLERDEN ESKİ KURMAY YARBAY BOZGEYİK HAZIRLADI

Şüpheli Kurmay Yarbay Ali Bozgeyik'in cep telefonunda şifreli olarak kullanılan "line messenger" görünümde (tasarım ve logo aynı) özel olarak tasarlanmış kriptolu iletişim sağlayan haberleşme programındaki kayıtlı isimler, Ali Bozgeyik, Coşkun Kazankaya, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Abdullah Serdar Acar, Yusuf Yiğit ve Tarık Görener ile kimlikleri tespit edilemeyen "Niyazi", "A. Kadir Abi", "YS MERKEZ", "0505100700", "0505100401", ".MERKEZ" ismiyle kayıtlı olan kişilerle, 15 Temmuz günü Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri, darbe teşebbüsü kapsamında eylemlerde bulundukları ortaya çıktı.



İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve örgüte üye olma suçlarından 12'si tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianamede; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Emniyet Genel Müdürü (EGM) Celalettin Lekesiz, EGM İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, EGM Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve EGM Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy müşteki olarak yer alıyor.

(Yağmur Yıldız/İHA)