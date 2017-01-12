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Kaçırılan profesörlerden Trump'a çağrı: Ölmek istemiyoruz
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Kaçırılan profesörlerden Trump'a çağrı: Ölmek istemiyoruz

Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından kaçırılan ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy John Weeks'ten yaklaşık 5 ay sonra ilk görüntüler geldi. Konuşmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamayan profesörler, ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'a seslenerek, 'Burada ölmek istemiyoruz' dedi.

Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından kaçırılan ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy John Weeks'ten yaklaşık 5 ay sonra ilk görüntüler geldi. Konuşmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamayan profesörler, ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Burada ölmek istemiyoruz" dedi.
ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy John Weeks Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 Ağustos'ta Taliban tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılan profesörlerin kaçırılmasından sonra ilk görüntüleri yayınlandı. 1 Ocak'ta çekilen ancak dün yayınlanan görüntülerde, nasıl kaçırıldıklarını anlatan Avustralyalı profesör Weeks, "Burada Taliban'ın rehineleriyiz ve yaklaşık 5 aydır buradayız. Bir şeyler kötü gittiğinde bizi korumakla sorumlu kişiler, sözlerini tutmadı. Yardımsız ve ümitsiz bir şekilde buradayım. Amerikan Üniversitesi ve Amerikan hükümeti Taliban'la görüşmek için temsilcilerini gönderdi ancak herhangi bir anlaşmaya varamadılar. Biz hala buradayız. ABD hükümeti ve halkı, Taliban'la görüşmeli ve Taliban, Bagram'daki tutukluların serbest bırakılmasını istiyor" dedi. Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Week, Amerikan hükümeti ve Kabil'deki Amerikan Üniversitesi'nden takasın yapılmasını ve bir an önce serbest bırakılarak ülkelerine dönmek istediklerini dile getirdi. Ailesine seslenen Avustralyalı profesör, "Burada ölmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

"TALİBAN'LA MÜZAKERELERE DEVAM EDİLMESİ İÇİN BASKI YAPMANIZI İSTİYORUM"
ABD'li profesör Kevin King ise serbest bırakılmaları içim ABD hükümetinin müzakere etmesi gerektiğini ifade ederek, Taliban'ın kendilerini Bagram'daki tutuklular ile takas etmek istediğini bildirdi. "Bir süredir buradayız" diyen King, "ABD hükümetin eve üniversiteye Taliban'la müzakerelere devam edilmesi için baskı yapmanızı istiyorum. Anlaşmaya varabilirseniz evlerimize gidebiliriz. Takas edilirsek evlerimize gidebilir ve yeniden ailelerimiz görebiliriz. Sadece evimize gitmek istiyoruz. Biz iyiyiz, ancak uzun zamandır buradayız ve evimize gitmek istiyoruz. Şuan tek umudumuz takas edilmek ve evimize gitmek, lütfen bunu bizim için yapın" ifadelerini kullandı.
Kasım ayında ABD'nin 45'inci Başkanı seçilen Donal Trump'a seslenen John Weeks, ABD hükümetinin Taliban ile müzakerede başarılı olamadığını kaydederek "Ailemizden haberimiz yok. Onlara neler olduğunu bilmiyoruz. Taliban, Bagram'da tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Yasadışı bir şekilde burada tutuluyoruz. Taliban, takas istiyor ve takasın gerçekleşmemesi halinde öldürüleceğiz. Donald Trump, bunları sizden istiyoruz, bu sizin elinizde. lütfen Taliban'la müzakere edin. Aksi halde öldürüleceğiz" dedi.
(Sultan Faizy / İHA)
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