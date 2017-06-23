Kaçırılan öğretmenle ilgili umutlandıran haber

Gümüşhane'nin Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, geçtiğimiz hafta memleketi Torul'a gelirken bölücü terör örgütü mensuplarınca Tunceli-Pülümür yolunda kaçırılan 23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın iyi olduğuna dair haberler alındığını söyledi.

Gümüşhane'nin Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, geçtiğimiz hafta memleketi Torul'a gelirken bölücü terör örgütü mensuplarınca Tunceli-Pülümür yolunda kaçırılan 23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın iyi olduğuna dair haberler alındığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir köyde sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve okulların tatil olmasının ardından 16 Haziran günü memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine gelirken teröristler tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için Torul'da yüzlerce kişinin katılımıyla dua edildi. Torul Merkez Camii avlusunda cuma namazı çıkışı gerçekleştirilen dua etkinliğinde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla ellerini semaya açarak, İlçe Müftüsü Hasan Değirmenci'nin yaptığı duaya "amin" dedi.

Üzerinde öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafının yer aldığı "Torul seninle. Yanındayız, gönlümüzdesin" yazılı pankart açılan etkinlikte Kaymakam Mustafa Karali, Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun ve yöneticiler, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ağabeyi Ahmet Yılmaz ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.



"BABASI ANKARA'DA EVLADININ İYİ OLDUĞUNA DAİR HABERLER ALDI"

Etkinliğin ardından son durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, öğretmen Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ın Ankara'da olduğunu belirterek, "Öğretmen kardeşimizin babası Hamit kardeşimiz şuanda Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme halinde. Kendisi ile görüştüm. Evladının iyi olduğuna dair haberler aldığını söyledi. Biz de cuma namazı çıkışı sabır ve dua ile Allah'tan yardım diliyoruz. Sükunet halinde, çünkü yapacak olduğumuz herhangi bir taşkınlık oradaki kardeşimizi elinde rehin tutan zalimlere belki çılgın bir hareket yaptırır. İnşallah kardeşimiz bayram sabahı ailesi ile beraber güzel bir bayram eder. Biz de bunun mutluluğunu yaşarız. Allah devletimizin, milletimizin düşmanlarını ıslah eylesin" dedi.



SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA SERT ELEŞTİRİ

Özellikle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiğine dair gerçekleştirilen paylaşımları eleştiren Köroğlu, "Bunu maalesef üzülerek belirteyim ki çok üst düzey milletvekili, genel müdür, vali düzeyinde insanlar dahil farklı bilgiler alarak konuştular. Ama biz soğukkanlı olmalıyız, biz Gümüşhaneliyiz, biz devletin belediye başkanıyız, kaymakamıyız. Bu ülkede herhangi bir bilgi varsa bizim güvenecek olduğumuz tek kaynağımız devletimizin bize vereceği istihbarattır" diye konuştu.

Olay gününden beri Yılmaz'dan haber alınamadığını dile getiren Köroğlu, "O gün bu gündür o kardeşimizden herhangi bir bilgi alınamamıştır. Biz devletin yetkilileriyiz. Devletin yetkili organlarından almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda kamuoyunu aydınlatmak zorundayız. En son dün Tunceli Valiliğimiz bu arkadaşımızın ölü veya sağ olduğuna dair bilgilerinin olmadığını ve o bölgede de şu anda ciddi manada bir terörle mücadele yapıldığını söyledi" ifadelerini kullandı.



"AİLE EVLATLARI YANINA GELECEKMİŞ GİBİ SOĞUKKANLILAR"

Yılmaz'ın ailesinin babası hariç Torul'da olduğunu ifade eden Köroğlu, "Çok şükür ki kadere inanmış bir aile. Evlatları yanına gelecekmiş gibi soğukkanlılar. Biz sadece sorumluluk sahibi insanları sosyal paylayım sitelerinde biraz duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

