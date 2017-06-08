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Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu
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Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu

Afgan bir polisin kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu oğlu, meslektaşı tarafından 200 bin dolar fidye karşılığında kaçırıldı. Polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarılan çocuğun amcasıyla kavuştuğu anlar polis kamerasına yansıdı.

Afgan bir polisin kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu oğlu, meslektaşı tarafından 200 bin dolar fidye karşılığında kaçırıldı. Polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarılan çocuğun amcasıyla kavuştuğu anlar polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Afganistan'da Trafik polisi olarak görev yapan İ.M., ülkesindeki savaş ortamından etkilenmesini istemediği oğlu Z.M'yi, Türkiye'ye kaçak yollarla gönderdi. Polis memurunun oğlu Z.M (16) Türkiye'ye gelerek Zeytinburnu'nda bir tanıdığının yanına yerleşti. Baba İ.M., daha önce meslektaş oldukları ve yine kaçak yollarla Afganistan'dan Türkiye'ye gelen meslektaşı M.S.'den de oğluna göz kulak olmasını istedi.
Fakat, daha önce yaşanan bir kamyonet satışı olayı yüzenden arkadaşına husumet besleyen M.S., Zeytinburnu'na gelerek Z.M.'ye "Babanla konuştuk. Seni buradan götüreceğiz" dedi. Z.M. için Birleşik Krallığa ait pasaport çıkarttığını söyleyen M.S. çocuğu ikna ederek kaldığı evden çıkardı. Şüpheli M.S. bir araca bindirdiği çocuğu arkadaşı E.E.'nin de yardımıyla bir rezidansa götürerek rehin aldı.

KAÇIRIP REZİDANSA GÖTÜRDÜLER
Z.M.'yi kaçırarak arabaya bindiren E.E ile M.S., Esenyurt'ta bir rezidansa getirerek önce ellerini kablo ile bağlayıp ardından boğazına bıçak dayayarak 2 gün boyunca işkence yaptı. Ardından İ.M.'yi arayan M.S. çocuğun hayatı karşılığında 200 Bin dolar fidye istedi. Afganistan'da görev yapan baba İ.M. ise kendisinin savaş nedeniyle gelemeyeceğini aktararak, Almanya'daki erkek kardeşinden durumun çözülmesi için yardım istedi. Kardeşinin yardım talebi üzerine yeğenini kurtarmak isteyen amca M.A.M Türkiye'ye gelerek durumu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine anlattı.

REHİNENİN TUTULDUĞU EVE BASKIN YAPILDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere timi birimleri 5 Haziran Pazartesi günü yapılan Sokak taraması, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların saklandığı adresi tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler Esenyurt'ta saklandığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler elleri kabloyla bağlı halde banyoda bulunan Z.M.'yi sağ olarak kurtardı ve amcası M.A.M'ye teslim edildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Öte yandan, sağ olarak kurtarılan Z.M'nin Amcası M.A.M'ye kavuşma anı ise polis kameralarına yansıdı. Amca ve yeğenini gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
Çocuğu kaçıran Afgan polis M.S. ve arkadaşı E.E. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(Caner Sönmez - Ufuk Kıvık/İHA)

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