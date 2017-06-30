Kaçırdıkları otomobille kaza yaptılar: 2 yaralı

Karabük'te 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra kaçırdıkları otomobille bir eve çarparak yaralandı.

Karabük'te 16 ve 14 yaşındaki iki kardeş babaları uyuduktan sonra kaçırdıkları otomobille bir eve çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.B.D (16) ve B.B.D (14) babalarına ait 67 AR 662 plakalı otomobili anne ve babası uyuduktan sonra gezmek için kaçırdı.

Mehmet Baki Demir'in kullandığı otomobil ile gece gezintisine çıkan kardeşler Yeşil Mahalle - Kapullu yolu Ahmet Yılmaz caddesi üzerinden aşırı hız dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 4 kişilik bir ailenin duvarına çarparak takla attı. Büyük bir gürültü sonrası yataklarından fırlayan Dursun ve Fatma Yirmibeş çifti evlerine bir otomobilin çarptığını görünce şok yaşadı. Diğer yandan sese uyanan çevre sakinlerinin yardımı ile yan yatan otomobil içindeki iki kardeş dışarı çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası baygınlık geçiren Fatma Yirmibeş'te ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası komşularının yardımı ile evde uyuyan çocuklarını alarak komşusuna bırakan Dursun Yirmibeş, kaza sonrası oluşan gürültüyle aya kalktıklarını dışarı çıktıklarında ise otomobili görünce şok yaşadıklarını söyledi.

Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

