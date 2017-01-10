10.01.2017 16:28 Kaçan teröristler didik didik arandı

Gaziantep'te teröristlerin kaçtığı yöndeki binalar ve otoparklar, özel harekat polisleri tarafından didik didik arandı. Gaziantep'te teröristlerin kaçtığı yöndeki binalar ve otoparklar, özel harekat polisleri tarafından didik didik arandı.



Gaziantep Emniyet müdürlüğünde polislerle çatışan ve bir süre sonra kaçan teröristlerden biri, Emniyet Müdürlüğü binası karşızındaki Vakıflar İşhanı'nın otoparkına kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine özel harekat polisleri ve diğer polisler, binanın çevresini kuşattı. Otoparka ve binaya giren ekipler, didik didik teröristi aradı. Çevrede güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, binaların güvenlik kameralarından teröristin izini sürmeye çalıştı.



Ekipler, 4 katlı binayı ve altında bulunan 2 katlı otoparkı didik didik aradı. Teröriste dair iz bulamayan ekipler, narkotik köpeklerin de yardımıyla arama çalışmalarını yürütürken, evre bina ve otoparklardaki polis operasyonları sürüyor.

