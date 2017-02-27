Kaçan otomobilde 47 kilo esrar ele geçirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan kiralık bir araçta 47 kilo esrar ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan kiralık bir araçta 47 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Kahta baraj yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan R.P gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramalarda ise 47 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.P. (40) sorgulanmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs burada ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Hüseyin Türkoğlu / İHA)