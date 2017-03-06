Kaçakçılara 7 milyonluk darbe

Şırnak'ta polis tarafından icra edilen operasyonlarda 7 milyon 528 bin 427 TL değerinde kaçak malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak'ta polis tarafından icra edilen operasyonlarda 7 milyon 528 bin 427 TL değerinde kaçak malzeme ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında Uludere, Beytüşşebap, Cizre, İdil, Güçlükonak, Silopi ve il merkezinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 milyon 25 bin TL değerinde 605 bin 163 paket kaçak sigara, 55 bin TL değerinde 796 kg tütün, 428 bin TL değerinde 428 adet cep telefonu, 370 bin TL değerinde bin 241 adet kol saati, 125 bin TL değerinde 838 adet gözlük, 10 bin TL değerinde 196 adet parfüm, 600 TL değerinde 59 kg çay, 5 bin 577 TL değerinde bin 743 litre mazot, 3 milyon 500 bin TL değerinde bin kg kırmızı cıva olduğu değerlendirilen madde, 7 bin 500 TL değerinde 763 gram esrar, eroin ile kenevir bitkisi ve bin 750 TL değerinde 87 adet esctasy ele geçirildi.

(Melih Yiğit /İHA)