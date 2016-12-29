29.12.2016 10:18 Kaçak ve sahte içkiye sıkı denetim

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı nedeniyle Manisa il genelindeki alkollü içki denetimlerini artırdı. Manisa'da 12 adet alkollü içki üretimi yapılan işletme olduğunu kaydeden İl Müdür Vekili Metin Öztürk, sahte içki konusunda vatandaşları da uyararak, içkinin sahte olup olmayacağının nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı nedeniyle Manisa il genelindeki alkollü içki denetimlerini artırdı. Manisa'da 12 adet alkollü içki üretimi yapılan işletme olduğunu kaydeden İl Müdür Vekili Metin Öztürk, sahte içki konusunda vatandaşları da uyararak, içkinin sahte olup olmayacağının nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi.



Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki tüketim ve satış yerlerine denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı ile İl Müdürlüğü denetim ekipleri katıldı. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.



Gerçekleştirdikleri denetimlere dair bilgiler veren İl Müdür Vekili Metin Öztürk, "Alkollü içkilerin denetimi İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında denetlenmektedir. Denetimlerimiz; rutin denetimler, bakanlık programları, savcılığın talimatları, emniyet müdürlüğünün, maliyenin ortak denetim talepleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanununa göre Alo Gıda ve diğer kanallardan gelen şikayet/ihbar denetimleri olarak gerçekleştirilmektedir. Alkollü içki sunumu yapan restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinde saklama ve sunum koşullarının denetimi yapılmakta, sunulan içkilerin sahte olup olmadığı sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolü de dahil olmak üzere tüm kontrolleri yapılmaktadır" dedi.



Denetimler artırıldı



Manisa merkezinde 12 adet alkollü içki üretimi yapan işletme bulunduğunu ve söz konusu işletmelere toplam 48 adet denetim gerçekleştirildiğini kaydeden Öztürk, "İlimiz genelinde gıda ve yem işletmelerine yapılan denetim sayısı da yaklaşık 21 bin 200 adet olup bu denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen 384 adet işletmeye 2 milyon 287 bin 160 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilir. Ayrıca, alkollü içki satışı gerçekleştiren toptan ve perakende iş yerlerinin TAPDK izin belgelerini vermek ve bunların vize işlemlerini yapmak görevi de TAPDK adına kurumumuza verilmiştir" şeklinde konuştu.



Alınan numunelerde genel olarak; hacmen alkol miktarına, metil alkol miktarına ve hacmen uçucu alkol miktarına bakıldığını anlatan Öztürk şunları söyledi:



"Tebliğde verilen aralıklarda değerlere sahip olanlar uygun olarak, sapma gösterenler ise Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine aykırı olarak değerlendirilir. Denetimlerimiz yıl boyu il çapında tüm yıla yayılacak şekilde devam etmektedir."



Sahte içki nasıl anlaşılır?



Yapılan denetimlerin yanı sıra vatandaşların da dikkat etmesi gerektiği durumlar olduğuna vurgu yapan Metin Öztürk, içkilerin sahte veya kaçak olduğunun nasıl anlaşılacağına dair önemli bilgiler verdi. Öztürk, "Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İçkinin sahte veya kaçak olduğunu anlamakta kokusu, rengi ve tadı fikir vermeyeceği için tüketicinin ürün satın alırken ambalaj üzerindeki etiket bilgilerine mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. İçki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolünü görmeli, içkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat etmelidir. Tüketim öncesi ise içkinin göz önünde açılması sağlanmalıdır. Şüphe arz eden durumlarda veya kaçak ya da sahte içkilere rastlanılması durumunda ise vatandaşlarımız 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını mutlaka aramalı şikayetlerini bildirmelidirler. 2016 yılında Alo 174 Gıda Hattına yapılan başvurular sonucunda 725 adet denetim gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

