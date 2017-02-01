01.02.2017 10:52 Kaçak sigarayla yakalanan şoför: Onları kim koydu?

Erzurum'da tırın gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukraynalı şoför, çok şaşırdığını belirterek, 'Aaa! Onları kim koydu' sözleriyle tepki verdi. Erzurum'da tırın gizli bölmesinde 20 bin 400 paket kaçak sigarayla yakalanan Ukraynalı şoför, çok şaşırdığını belirterek, "Aaa! Onları kim koydu" sözleriyle tepki verdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum-Erzincan karayolunda yapılan yol uygulamasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 20 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların ele geçirildiği sırada Ukrayna uyruklu tır şoförü çok şaşırdığını belirterek Türkçe olarak, "Aaa! onları kim koydu" sözleriyle tepki verdi.

Gözaltına alınan tır şoförü ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ahmet Akbuğa - Özge Bozo/İHA)

