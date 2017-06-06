Kaçak sigara operasyonunda 8 tutuklama

Bingöl merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 milyon 500 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca şüphelilere 5 milyon 87 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Bingöl merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 milyon 500 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirilirken, 8 şüpheli tutuklandı. Ayrıca şüphelilere 5 milyon 87 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün en büyük finans kaynaklarından biri olan kaçak sigara ile ilgili 6 aylık planlı çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada Bingöl merkezli Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Van'da çok sayıda şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon yaparak 36 şüpheliyi gözaltına alınırken, 2 milyon 500 bin lira değerinde 363 bin 393 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı tespit edilen 9 araca da satılamaz şerhi konulduğu, 5 milyon 87 bin 502 lira da para cezası kesildiği bildirildi.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 26'sı ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, 10'u adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile bırakılırken, 8'i de tutuklandı.

Operasyonla Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz genelinde terörizmin en büyük finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı ve organizasyonların deşifre edilmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, yurt dışından kaçak yollarla getirilen sigaraları depolarda stoklayıp piyasaya toptan veya perakende olarak satan şahıslara yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde 6 ilde 63 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Operasyonda 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" denildi.

Valilik ayrıca, terörizmin önemli finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı ile suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

(Yılmaz Atar /İHA)