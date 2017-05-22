Kaçak şahıslara Mehmetçik şefkati

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollardan giriş yapan 19 kişiye, Mehmetçik tarafından sıcak yemek ikram edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollardan giriş yapan 19 kişiye, Mehmetçik tarafından sıcak yemek ikram edildi.

Alınan bilgilere göre, Başkale sınır hattındaki birliklerin yaptığı gözetleme faaliyeti esnasında sınırı geçen bir grup, termal kamerayla tespit edildi. Hemen harekete geçen Mehmetçik, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 19 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Burada kaçaklara Mehmetçik tarafından sıcak yemek ve içecek ikram edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan Afganistanlı kaçaklar, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne sevk edildi.

(Engin Ertürk / İHA)