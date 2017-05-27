Kaçak maden ocağında akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kendine ait olan kaçak kömür ocağında çalışırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kendine ait olan kaçak kömür ocağında çalışırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi Egemen Sokak'taki kaçak bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kendi kaçak maden ocağında çalışan Atilla K. (33), ocakta elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Abisi Tuncay K. tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisi ambulans ile BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçiye yaklaşık bir saat kalp masajı yapıldı. Maden işçisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Sertaç Özdemir / İHA)