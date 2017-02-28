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Kaçak göçmenler son anda kurtarıldı
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Kaçak göçmenler son anda kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan ve botları su alan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan ve botları su alan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ayvacık'ın Biber Deresi mevkiinden motorlu lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan Suriye, Mali, Uganda, Kongo, Afganistan ve Eritre uyruklu 35 kaçak göçmenin botu 1 mil açıldıklarında su almaya başladı. Bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Ekipler, mültecileri bota alıp Küçükkuyudaki Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi. Islanan mültecilere battaniye, eşofman, su ve yiyecek dağıtıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
(Bekir Erdinç/İHA)

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