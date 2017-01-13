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Kaçak ekmekler fırıncıları zora sokuyor
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Kaçak ekmekler fırıncıları zora sokuyor

Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İş, köy ekmeği gibi isimler altında satılan ve kayıt dışı olarak üretilen ekmeklerin, fırıncıları zor durumda bıraktığını söyledi.

Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İş, köy ekmeği gibi isimler altında satılan ve kayıt dışı olarak üretilen ekmeklerin, fırıncıları zor durumda bıraktığını söyledi.
Bu seneki ekmek fiyatlarıyla 2014 yılındaki ekmek fiyatlarının aynı olduğunu ifade eden Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İş, "250 gram ekmek fiyatı olarak 1 TL verildi. 37 aydan bu yana ekmeğe zam verilmiyor. 37 ay önce bir çuval unun 60 TL olduğunu tespit ettik. Bugünse bir çuval un 75 TL. 2014 yılında bir ton odun 250 liraydı bu sene bir ton odun 400 TL oldu. Asgari ücret 2014 yılında 860 liraydı 2017 yılında asgari ücret bin 400 lira oldu. Kiralar, vergiler, elektrik, telefon, su bunlar esnafımıza gerçekten çok yansıdı. 37 aydan beri ekmek fiyatları verilmedi" dedi.

"FIRINCILARIN EKMEĞİNE ORTAK OLUYOR"
Fırıncıların, maliyetler artmasına rağmen fedakarlıkta bulunarak ekmeğe zam yapmadıklarını söyleyen İş, "Fakat sadece sorun bunlar değil. Esas sorun olan kayıt dışı ekmekleri önlemek gerekiyor. Kayıt dışı ekmekler nereden geliyor? Köylerden. Köylerde üretilen kayıt dışı olan hijyen ortamında olmadan üretilen ekmekler, Çanakkale'deki fırıncıların ekmeğine ortak oluyor. Burada devlete istihdam sağlayan fırıncılarımız, devletin işsizine iş veren, en az yanında 3-4 tane işçi çalıştıran bu iş yerlerimiz gerçekten çok zor durumda kaldı. Ama bunları önlememiz gerekiyor. Nasıl önleyeceğiz? Çanakkale merkeze en az 10 bin tane kayıt dışı ekmek geliyor. Balıkesir'den, köylerden, sağdan soldan nerede üretildiği belli olmayan ekmekler. Köydeki fırınlarda mı? Hijyen ortamında olmayan üretilen ekmeklerin, Çanakkale esnafının ekmeğine ortak oluyor. Ve Çanakkale'de kayıtlı olan 42 tane fırın burada zarar ediyor. Çünkü 37 aydan beri fiyat alınmıyor. Tabi talepleri var ama biz bu talepleri değerlendireceğiz. Biz burada esnaflarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Tabi burada fiyatları verirken ilimize yakın olan Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bunlarda fiyat veriyor. Bizde onları baz alarak esnafımıza yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"HİJYEN ORTAMI DA KESİNLİKLE OLMUYOR"
Kaçak ekmeklere kendilerinin ceza olarak yetkilerinin olmadığını belirten İş, "Burada kayıt dışı çıkan ekmeklerin nerede üretildiği belli değil. Üretilen ekmek hijyenik değilse veya içinden bir şey çıktığı zaman bu iş yerine ceza yazılıyor. Neden? Yeri belli. Ama kayıt dışı olan ekmeklerin, bugün en az 4-5 bin ekmek satılıyor pazar yerinde, cami avlularının önünde, her kahvede ekmek satılıyor, sokakta da ekmek satılıyor. Bunları satmaları mümkün değil. Bu da Tarım İl Müdürlüğünün görevi. Esnaf işyeri açarken il müdürlüğüne kayıt yapıyor, oraya belli bir ücret ödüyor. Bu da Tarım İl Müdürlüğünün görevi, belediye zabıtanın görevidir. Çünkü belediye ruhsatı veriyor, esnafımız belediye işgaliye ücreti, reklam vergisi, su parası bir sürü vergiler ödüyor. Çevre temizlik vergisi, katı atık su parası ödüyor esnaflarımız. Burada hem Tarım İl Müdürlüğü hem belediye zabıtası oda olarak onlardan yardım bekliyoruz. Esnafımızı mağdur etmemek için bu konularda kayıt dışı ekmeklerin önünün kesilmesini istiyoruz. En az 10 bin tane ekmek geliyor Çanakkale'ye. Esnafımızı zor durumda bırakmamamız için bunların önünü kesmemiz gerekiyor. Çanakkale'de günlük 90 bin ekmek üretiliyor, 100 bine yakın ekmek üretiliyor. Bunların 10 bin tanesi dışarıdan geliyor ve kayıt dışı hijyen ortamı da kesinlikle olmuyor. Kayıt dışı ekmeklerin önlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Ve bunların önünü kesinlikle keseceğiz. Ta Balıkesir'den Çanakkale'ye ekmek geliyor bunun önünü kesmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
(Murat Yüksel / İHA)
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