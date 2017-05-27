Kaçak avcılara İHA'lı tedbir

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmanın önüne geçmek için insansız hava aracı ile havadan görüntüleme yapıyor.

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmanın önüne geçmek için insansız hava aracı ile havadan görüntüleme yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli parklarda kaçak avcılığın önüne geçmek için her türlü tedbir anılıyor. Bu kapsamda kaçak avcılığın önüne geçmek adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri İHA'larla bölgelerinde bulunun Efteni Yaban Hayatı geliştirme sahasında avlak alanlar, ormanlık alanlar gibi sahalarda yaban hayatı koruma ve korunan alanların yangın, kaçak kesim takibi amaçlı hava aracı ile sık sık denetim yapıyor.

Avcılığın yasak olduğu Efteni Gölü ve çevresinde İHA vasıtası ile havadan görüntülenerek denetim yapılması kaçak avcılığında önüne geçmiş olacak. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde bulunan insansız hava aracı 3 kilometrelik alanı tarayabilirken havada da 25 dakika kalabiliyor.

(Ali Osman Çatana/İHA)