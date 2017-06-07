Kaçak akaryakıt sevkıyatı yapan şebeke çökertildi

Şanlıurfa'da çaldıkları minibüs gibi araçlarla kaçak akaryakıt sevkıyatı yapan şebeke, polisin iki aylık takibi sonucu çökertildi.
Şanlıurfa'da çaldıkları minibüs gibi araçlarla kaçak akaryakıt sevkıyatı yapan şebeke, polisin iki aylık takibi sonucu çökertildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa il genelinde çaldıkları minibüs gibi araçlarla kaçak akaryakıt sevkıyatı yapan çeteyi alınan istihbarat üzerine belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe başladı. Şüphelileri iki ay boyunca takip eden Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahısları çaldıkları 6 minibüsle kaçak akaryakıt sevkıyatı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan Salih C. ve Salim K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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