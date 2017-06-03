Kablo hırsızları polisten kaçamadı

Kahramanmaraş'ta elektrik ve iletişim hatlarında yer alan bakır kabloları çalan hırsızlık şebekesi son işinde suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta elektrik ve iletişim hatlarında yer alan bakır kabloları çalan hırsızlık şebekesi son işinde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahur vaktinde bakır kabloları çalan hırsızlık şebekesini takibe aldı. Rögar kapaklarında yeraltına sızan şebeke üyeleri, elektrik ve iletişim hatları içinde yer alan bakır kabloları almak isterken polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Cadde ve sokakların sakin olduğu esnada harekete geçen ve çaldıkları bakır kablolar yüzünden yüzlerce insanı mağdur eden Yakup A. (21), Ramazan Y. (19) ile Ferdi A. (18) çaldıkları bakır kabloları piyasa değerinin çok altında sattığı öğrenildi.

Yakalanan şebeke üyeleri alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilirken, 200 metre bakır kablo ile hırsızlıkta kullandıkları otomobile polis el koydu.

Asayiş ekipleri şebeke üyelerinin geçmiş tarihte 8 ayrı hırsızlık olayına karıştıklarını tespit etti. Şebeke üyelerinin bakır kablo hırsızlığında 90 bin TL maddi zarara yol açtığı öğrenildi.

(Muhammet Özer /İHA)