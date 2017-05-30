Kabinede revizyon olacak mı ?

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin kabine revizyonuna ilişkin sorusuna, 'Hadi bakalım' diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin kabine revizyonuna ilişkin sorusuna, "Hadi bakalım" diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Mübarek Ramazan ayının başlarında olunduğunu hatırlatan Yıldırım, "4. günündeyiz. Bugün, AK Parti grubu için önemli bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan milletimize hitap etti. Grup yönetimimize, milletvekillerimize hitap etti ve 16 Nisan halk oylamasıyla beraber Cumhurbaşkanımızın partisi ile bağı tekrar kurulmuş oldu. Bundan böyle bir yandan 80 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini temsil edecek Cumhurbaşkanlığı görevini yaparken aynı zamanda da AK Partimizin faaliyetlerine de ülkemize daha güzel hizmetler edebilmek için milletimizin beklediği, özlediği yeni hizmetleri temin edebilmek için bize liderlik edecek ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kabine revizyonuna ilişkin soruya ise Yıldırım, "Hadi bakalım" cevabını verdi. Yıldırım'ın bu cevabı gülüşmelere neden oldu.

(Enise Vural / İHA)