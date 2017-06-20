Kabine değişikliği olacak mı Yıldırım'dan esprili yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Başbakanı Çipras ile görüştükten Batı Trakya Türkleri'yle bir araya geldikten sonra yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda bir uzlaşmazlık mı var? Böyle dedikodular var" demesi üzerine Binali Yıldırım, "Dedikodulara itibar etmeyiz. Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir sorun olmaz. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum" dedi.

Kabinede revizyonunun olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Yıldırım'ın, "Aranızda bakan olmak isteyen mi var?" demesi üzerine renkli anlar yaşandı.

"Bu konunun (kabine revizyonu) sürekli gündemde olması bakanları ve bürokrasiyi etkilemiyor mu?" sorusuna da Başbakan Yıldırım, şöyle yanıt verdi:

"Kim getirdi bu konuları gündeme? Öyle bir söylentinin gündemde sürekli yer alması olumsuzluk getirir ama bu konuda bir karar veririz, bakarsınız bir gün olmuş. Kabine değişikliği yapılacağı zaman davul zurnayla ilan edilmez. 'Duyduk duymadık demeyin' diye davul mu çalalım? Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar, onların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek hal ve davranışlar içinde bulunmayalım."