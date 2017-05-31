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Kabil kana bulandı: 54 ölü, 320 yaralı
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Kabil kana bulandı: 54 ölü, 320 yaralı

AFGANİSTAN'dan gelen son dakika haberler dehşet verici oldu. Devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede bir su tankerine yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Reuters ve AJE ölü sayısının 80 olduğunu duyurdu.

Taliban'ın saldırılarında artış görülen Afganistan, bu sabah başkentinde vuruldu. Devlet başkanlığı ve büyükelçiliklerin yer aldığı bölgede, Alman büyükelçiliğinin girişinde patlatılan bomba yüklü su tankeri başkent Kabil'i cehenneme çevirdi. Büyük patlamada Almanya büyükelçilik binası enkaza döndü, Fransa ve Hindistan büyükelçilik binalarının da hasar gördüğü bildiriliyor.

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Zambak Meydanı'nda gerçekleşen saldırıda can kaybı sürekli artıyor, İçişleri Bakanlığı ölü sayısını 64 olarak açıkladı. Reuters ve Al Jazeera ise son dakika olarak geçtikleri haberlerde can kaybının 80'i geçtiğini duyurdu. İlk başta Hastanelere 90 yaralı taşındığı duyurulsa da dakikalar sonra gelen resmi açıklamaya göre bu sayı 320'yi buldu. Birçok yaralının durumu ağır ve can kaybının yükselmesinden ciddi şekilde endişe ediliyor.

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Kabil'in her yerinden hissedilen patlamada, bir su tankerine yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Uluslararası ajanslar, ağır hasar gören binaların yanı sıra yaklaşık 30 aracın da yandığını duyurdu.

Uluslararası haber ajansları, kanlar içindeki yaralıların hastanelere götürüldüğü gösteren çok sayıda fotoğraf servis etti.

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Fransa -Almanya elçilik binaları

Fransa'nın AB Bakanı Marielle de Sarnez, Fransız ve Alman büyükelçilik binalarının hasar gördüğünü açıkladı. Almanya'dan yapılan açıklamada, elçilik çalışanlarının durumuyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı. Reuters'a konuşan Alman güvenlik kaynakları, ilk açıklamada Alman çalışanların zarar görmediğini ancak bazı yerel çalışanların yaralandığını aktarmıştı.

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Türk askeri fotoğrafladı

Kabil'de görevli Türk askeri birliğinden çekilen bir fotoğraf, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor. BBC'den Harun Nazafijada, olay yerinde kanlar içinde çok sayıda insan bulunduğunu ve polisin meydanı giriş çıkışlara kapattığını bildiriyor.

Al Jazeera muhabiri Kais Azimi ise, saldırının gerçekleştiği noktanın çok önemli ve Kabil'in en kalabalık yerlerinden biri olduğu bilgisini verdi.

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