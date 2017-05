'Kabil'deki terör saldırısında yaralanan ve can kaybımız yok'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve ölen Türk vatandaşı olmadığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısına katılmak üzere Türkiye'de bulunan Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kabil Büyükelçiliğinin yakınında meydana gelen patlamada büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "En güvenli bölgede bu saldırı meydana geldi. Her 50 metrede kontrol noktalarının olduğu, hükümet binalarının ve büyükelçiliklerin olduğu bir bölge. Bu bomba yüklü aracın buraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Maalesef 80 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı haberini aldık. Saldırı Almanya ve Hindistan Büyükelçiliklerinin hemen önünde gerçekleşti. Bizim büyükelçilik binamıza komşu elçilik binalarıdır. Bizim büyükelçilik binamızda da hasar meydana geldi. Çok şükür yaralı yok. Şimdi personelimizin bir kısmının buradan tahliyesini düşünüyoruz. Büyükelçimiz Türkiye'deydi ve şu an Kabil'e dönüyor. Bakanlığımızdan bir heyeti göndererek yerinde incelemeler yapacağız. Meydana gelen hasarı bir an önce gidereceğiz. Çok şükür yaralımız ve can kaybımız yok. Afganistan'a uluslararası camianın desteğinin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

(İlker Turak - Cem Geçim - Nurullah Geylani/İHA)