Kabil'deki bombalı ve silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adamın geçekleştirdiği saldırı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adamın geçekleştirdiği saldırı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de El Zahra Camisi'nde bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adam saldırı gerçekleştirdi. En az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

