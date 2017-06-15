Kabil'deki bombalı ve silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adamın geçekleştirdiği saldırı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adamın geçekleştirdiği saldırı sonucu en az 4 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de El Zahra Camisi'nde bir intihar bombacısı ve 2 silahlı adam saldırı gerçekleştirdi. En az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 10 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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