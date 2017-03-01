Kabil'deki bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 16'ya yükselirken, yaralıların sayısı ise 44'e çıktı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 16'ya yükselirken, yaralıların sayısı ise 44'e çıktı. Kabil'de bomba yüklü araçla polis karakolunu hedef alan saldırıda ilk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi ise yaralanmıştı. Patlama sonrası Sağlık Bakanı Sözcüsü İsmail Kawoosi yaptığı açıklamada, ölü sayısının 16'ya yükseldiğini, yararlı sayısının ise 44 olduğunu açıkladı. (Sultan Faizy /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.