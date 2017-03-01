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Kabil'deki bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor
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Kabil'deki bombalı saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamada 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamada 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, patlayıcı yüklü bir araç başkent Kabil'in batısındaki polis karakolunu hedef aldı. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ismail Kawoosi, patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 38 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölü ve yaralılar Kabil Hastanesine kaldırılırken, İHA'ya açıklama yapan Kabil Polisi Asayiş Müdürü Feridun Ubaidi, "Olay, polis karakoluna yakın yerde gerçekleşti" dedi.
Görgü tanığı Zmarai ise "Olay yerinden yaklaşık 25 metre uzaktayken patlama dalgası beni yere düşürdü. Her taraf duman ve tozdu" diye konuştu.
Patlamayı Taliban üstlendi.
(Sultan Faizy / İHA)

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