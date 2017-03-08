Kabil'de patlama ve silah sesleri!

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu.

Afgan güvenlik yetkilileri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine, birisi doktor kıyafetli 5 intihar bombacısının saldırdığını açıkladı.

​Bir intihar bombacısının kendisini hastane girişi kapısında patlattığını söyleyen yetkililer, geri kalan dördünün hastane içine girdiğini ve güvenlik güçleri ile silahlı çatışma yaşandığını ifade etti.

Tolo News'e konuşan hastanedeki doktorlar, çatışmanın binanın üçüncü ve dördüncü katlarında devam ettiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Sediq Sediqi, Polis Özel Kuvvetleri'nin saldırıya cevap verdiğini kaydederken, ülkedeki Kararlı Destek Misyonu Afgan güvenlik güçlerine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.