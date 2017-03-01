Kabil'de patlama !

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında büyük bir patlama gerçekleşti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında büyük bir patlama gerçekleşti. Şiddetli patlama çevredeki bölgelerden de duyuldu. Patlamanın ardından olay yerinden çatışma sesleri yükseldi. (Sultan Faizy / İHA)
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