Kabil'de patlama: 18 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Khair Khana'daki mezarlıkta gerçekleşen patlama sonucunda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Khair Khana'daki mezarlıkta gerçekleşen patlama sonucunda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Khair Khana'daki mezarlıkta 3 kez ard arda gerçekleşen patlama sonu 18 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. Afganistan'da süren protestolar esnasında hayatını kaybeden Senatör Salim Ezadyar'ın oğlunun cenaze töreninde patlamanın gerçekleştiği ve onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. Görgü tanığı Cavit adlı bir kişi yaptığı açıklamada, "Cenaze namazını kılarken peş peşe 3 patlama oldu. Neticede bir çok kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı" dedi.

Güvenlik güçlerinin, olayı araştırdığını ve olay yerine kimseyi almadıkları belirtildi.

(Sultan Faizy/İHA)