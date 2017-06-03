Kabil'de patlama: 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen patlama sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen patlama sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, patlamanın Afganistan'da süren protestolar esnasında hayatını kaybeden meclis başkanı yardımcısının oğlunun cenaze töreninde gerçekleştiğini açıklandı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cenaze töreninde Afganistan Başbakanı ve milletvekillerinin de olduğu belirtiliyor.

