Kabil'de intihar bombacısı kendini patlattı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide intihar bombacısı kendini patlattı. Saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide intihar bombacısı kendini patlattı. Saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi ise yaralandı.

Kabil'de 6. İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında El Zahra Camisi'nde bir intihar bombacısı kendini patlattı. Polis, saldırı sonucu biri personel ve biri komutan 3 kişinin hayatını kaybettiğini en az 10 kişinin yaralandığını sayının artabileceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, camide dua eden Müslümanları hedef alan saldırının terör saldırısı olduğunu belirtti. Najib, saldırganın saldırıdan önce camiye girmeye çalıştığını ama polisler tarafından engellendiğini ve polisin saldırgana ateş açtığını belirtti. Öte yandan saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

