Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola gerçekleştirilen saldırıda 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola gerçekleştirilen saldırıda 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Türk Büyükelçiliğine de yakın bir yerde gerçekleştiği ifade edilirken, bölgede Almanya ve İngiltere elçiliklerinin de bulunduğu öğrenildi. Patlama bölgesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan binaların hasar gördüğü ve elçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğu ifade edildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede cumhurbaşkanlığı sarayının da bulunduğu aktarıldı.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(Sultan Faizy/İHA)