Kabil'de askeri hastaneye saldırı

Serdar Davut Han Askeri Hastanesine silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Serdar Davut Han Askeri Hastanesine silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afgan yetkililer, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Han Askeri Hastanesinin içinden silah sesleri ve patlama duyulduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şehrin doğusunda bulunan Weziri Ekbek Han bölgesinde Serdar Davut Han Askeri Hastanesine birkaç kişinin girdiği ve giriş kapısında patlama olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin saldırganlarla çarpıştığı, saldırganlardan birinin canlı bomba olduğu ve çatışmanın hastanenin ikinci ve üçüncü katlarında şiddetli bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Yoğun koruma tedbirleri uygulanan Wazir Ekbar Han bölgesinde birkaç devlet dairesi ve yabancı temsilcilik binalarının bulunduğu kaydedildi.

(Sultan Faizy/İHA)