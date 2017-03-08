Kabil'de askeri hastaneye saldırı: 8 ölü, 20 yaralı

Afganistan'da askeri bir hastaneye yönelik canlı bomba saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'da askeri bir hastaneye yönelik canlı bomba saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ülkenin en büyük askeri hastanesi Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesine saldırı gerçekleştirildi. Görgü tanıklarına göre, bir canlı bomba kendini hastane giriş kapısında patlattı. Savunma Bakanı Sözcüsü Dawlat Waziri yaptığı yazılı açıklamada olayı teyit ederek, "Bugün sabah birkaç terörist, sağlık ekibi üniforması giyerek askeri hastaneye saldırdı" dedi. Polis kaynakları da, 4 teröristin hastanenin ikinci ve üçüncü katına girerek rastgele ateş açtıklarını kaydetti.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil istihbarat kaynakları, ölen 8 kişinin cesetlerinin ve 20 yaralının çatışmanın devam ettiği binadan çıkarıldığını bildirdi. Çatışmanın devam ettiği ve içeride mahsur kalan 2 kişinin pencerelerden kurtarılmak için işaret verdiği kaydedildi.

(Sultan Faizy / İHA)