Juventus Bükreş maçının geliri Düzcespor'a

Topuk Yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 8 Temmuz'da Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın geliri Düzcespor'a verilecek.
Topuk Yaylasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 8 Temmuz'da Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın geliri Düzcespor'a verilecek. Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'nda 1 Temmuz'da kampa giren Fenerbahçe, kampın son günü olan 8 Temmuz'da Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı oynayacak ve ardından İstanbul'a dönecek. Düzce Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL, 30 TL ve 50 TL olarak açıklanırken, maçın geliri 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor'a aktarılacak. Biletler Düzce Fenerbahçeliler Derneği ve Düzce İnönü Parkı girişindeki Zabıta Noktası'nda satışa çıkarıldı. (Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)
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