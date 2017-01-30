Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Jussen Kardeşler büyüledi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Jussen Kardeşler büyüledi

Ankara Piyano Festivali için ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü Hollandalı piyano düosu Lucas ve Arthur Jussen kardeşler, Hollanda Başkosolosluğundaki Hollanda Şapelinde müzik severlerle buluştu.

Ankara Piyano Festivali için ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü Hollandalı piyano düosu Lucas ve Arthur Jussen kardeşler, Hollanda Başkosolosluğundaki Hollanda Şapelinde müzik severlerle buluştu.
Klasik müzik sevenlerin ilgi ile beklediği Jussen kardeşler Ankara Piyano Festivali için ilk kez Türkiye'ye geldi. Dünyaca ünlü Hollandalı piyano düosu, dün Ankara'da müzik severlerle buluşan ve büyük ilgi gören konserleri öncesinde sürpriz yaparak Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki Hollanda Şapeli'nde küçük bir konser verdiler. Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını dile getiren Jussen kardeşler, Schubert'in Fantasie in F minor piyano düeti ile başladıkları konserlerini büyük bir yetenek ve usta olarak niteledikleri ünlü Türk piyanist Fazıl Say'ın kendileri için bestelediği 'Night' isimli eseri ile bitirdiler. Hollanda Başkolosluğu Kültür İşleri'nin düzenlediği konser izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
İkili Ankara'daki konserlerinde gördükleri ilgiye instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarına yazdıkları not ile teşekkür ettiler. Jussen Kardeşler paylaşımlarında şu ifadelere yer verdiler: "Teşekkürler Ankara ve teşekkürler Türkiye'ye misafirperverliğiniz için. Muhteşem bir akşamdı. Yakında tekrar gelmek ümidiyle."

JUSSEN KARDEŞLER
1993 yılında dünyaya gelen Lucas Jussen henüz 8 yaşındayken Rotterdam Piyano Festivali'nde finale kalarak 1996 doğumlu Arthur Jussen ise yine 8 yaşındayken Hollanda Ulusal Genç Müzisyen Yetenek Kurulu tarafından 'Yılın Yetenekli Genç Müzisyeni' seçilerek dikkatleri üzerlerine çektiler. Jussen kardeşler, Royal Concertgebouw Orkestrası, Rotterdam ve The Hague Filarmoni Orkestrası, Radio Chamber Filarmoni Orkestrası dahil olmak üzere Hollanda'da birçok orkestrayla birlikte çaldılar. Bunların yanı sıra Dallas Senfoni Orkestrası, Hong Kong Filarmoni Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, MDR Senfoni Orkestrası ve Şangay Senfoni Orkestrası gibi uluslararası birçok orkestrada yer aldılar. Jaap van Zweden, Claus Peter Flor, Elihu Inbal, Jan Willem de Vriend, Stéphane Denve, James Gaffigan, Sir Neville Marriner ve Frans Brüggen gibi orkestra şefleriyle birlikte çalıştılar.
Lucas & Arthur orkestra konserleri dışında resitalleriyle de oldukça ünlüler. 'Master Pianists' ve Amsterdam Concertgebouw'da düzenlenen 'Robeco Konserleri'nde performans sergilediler. Bununla beraber Hollanda Kraliçesi Beatrix şerefine de birçok kez konser verdiler. 2010 yılında albüm kaydı için Deutsche Grammophon ile anlaştılar. Platin albüm statüsüne sahip Beethoven'ın eserlerini içeren çıkış Cd'leri Edison Klassiek Publieksprijs Seyirci Ödülü'ne layık görüldü. Altın albüm statüsüne ulaşan Schubert kaydından sonra; Faure, Ravel ve Poulenc'in eserlerinden oluşan üçüncü albümleri "Jeux"yü Fransız piyano repertuarına adadılar.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi
İstanbul'da çatışma anı kamerada
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşar Esad öldü!
Beşar Esad öldü!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Referandum tarihi netleşti
Referandum tarihi netleşti
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı
Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Türkiye'de kriz var diyenlere Mercedes-Benz'den tokat gibi yanıt!
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Volkswagen dünyanın en çok üreteni oldu
Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
Bingöl'de termometreler eksi 20'yi gördü
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
Cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı
El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi
El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi
İstanbul'da çatışma anı kamerada
İstanbul'da çatışma anı kamerada
Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı
Eve giren polisler 6 gencin cesediyle karşılaştı
Eve giren polisler 6 gencin cesediyle karşılaştı
Uçağa yetişmek için karlı yolda 4 saat yürüdüler
Uçağa yetişmek için karlı yolda 4 saat yürüdüler
Terör örgütü PKK'dan referandum çağrısı
Terör örgütü PKK'dan referandum çağrısı
İşte Çağlar Birinci'nin yeni takımı
İşte Çağlar Birinci'nin yeni takımı
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English