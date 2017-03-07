Jürgen Kost: Sergen Yalçın'la iyi ilişkiler içindeyiz

Arsenal scout ekibinin önemli isimlerinden olan yetenek avcısı Jürgen Kost, Arsenal futbol okulunu ziyaret etti. Kost, özellikle Sergen Yalçın'la iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyerek, 'Kendisinden yeni futbolcularla ilgili bilgi alıyorum' dedi.

Arsenal scout ekibinin önemli isimlerinden olan yetenek avcısı Jürgen Kost, Arsenal futbol okulunu ziyaret etti. Kost, özellikle Sergen Yalçın'la iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyerek, "Kendisinden yeni futbolcularla ilgili bilgi alıyorum" dedi.

Arsenal scout ekibinin başarılı ismi Jürgen Kost, İstanbul'da bulunan Arsenal Futbol Okulu'nu ziyaret etti ve antrenmanı takip etti. Burada bulunan futbolcu adaylarıyla bir süre sohbet eden Kost, antrenörlerden de bilgi aldı. Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli futbol adamı, okuldaki herkesin çok motive şekilde hareket ettiğini belirterek, "Herkes profesyonel şekilde hareket ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve çok etkilendim. Türkiye'deki okulla Avrupa'daki okullar arasında çok fazla farklılık görmüyorum. Buradaki insanların gözlerinde o mutluluğu görüyorum" ifadelerini kullandı.



"YENİ MALATYASPOR SÜPER LİG'E YÜKSELECEKTİR"

Türkiye'de özellikle Sergen Yalçın'la iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Kost, "Sergen Yalçın'la kontak halindeyim. Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir gibi takımların çok önemli tesisleri ve altyapıları var. Sergen Yalçın'la çok iyi ilişkiler içerisindeyim. Kendisiyle sürekli görüşüyorum ve Türkiye'deki yeteneklerle ilgili konuşuyoruz. İkinci Lig'de bulunan Yeni Malatyaspor'la ilişkiler içindeyiz. Tırnak içinde söylüyorum, onlar önümüzdeki sene Süper Lig'e yükseleceklerdir. Bu gibi takımlarla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. İlerleyen zamanlarda belki ortak çalışma fırsatı yakalayabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş / İHA)