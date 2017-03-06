Juppe aday olmayacağını açıkladı

Eski Dışişleri Bakanlarından Alain Juppe, cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanlarından Alain Juppe, cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna kısa bir süre kalmasına rağmen adaylar konusunda karmaşa sürüyor. Merkez sağın adayı François Fillon, eşi ve çocuklarından dolayı yolsuzluğa karışması sonrası oy oranında düşüş olmasına rağmen adaylıktan çekilmemekte ısrarcı. Fillon'a karşı Cumhurbaşkanlığı'na aday olması beklenilen eski Dışişleri Bakanlarından Alain Juppe, bu sabah düzenlediği basın toplantısında aday olmayacağını açıkladı. Juppe, adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada Fillon'un istemesi yönünde aday olabileceğini söylemişti.



SON ANKETLER

Pazar günü açıklanan Sofres-OnePoint tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Fillon bir hafta içerisinde üç puan kaybetti. Ankete göre Fillon'un Nisan'ın son haftasındaki ilk tur seçimlerde yüzde 17 oyla eleneceği görüşü ileri sürüldü.

Kamuoyu araştırmalarına göre, aşırı sağın adayı Marine Le Pen halen önde görünüyor. Bir puan kaybeden Le Pen'in oy oranı yüzde 26 olarak açıklandı. Eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ise yüzde 25 ile oy oranını koruyor. Bu durumda merkez sağın en kuvvetli adayı konumuna gelen Macron'un, Juppe'nin aday olmayacağını açıklaması ve François Fillon'un oylarında gözle görülür düşüş olması Macron'un seçilmesini kuvvetlendiriyor. Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon, oy oranını 2 puan arttırarak yüzde 16'ya çıkarırken, Radikal sol cephedeki Jean Luc Melenchon'un da oy oranını iki puan artarak yüzde 12'ye çıktı. Hamon ve Melenchon arasında bir ittifak kurulmaması halinde her ikisi de birinci turda elenmeleri gözüyle bakılıyor.

