Juncker: AB ülkeleri Orta Doğu'da askeri gücünü artırmalı

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB ülkelerinin Orta Doğu'da askeri gücünü artırması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB ülkelerinin Orta Doğu'da askeri gücünü artırması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Prag'da yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da ABD savunmasına güvenemeyeceklerini bu nedenle AB ülkelerinin askeri gücünü artırması gerektiğini söyledi. "NATO'ya karşı saygımız, daha fazla Avrupa'nın büyük çabalarına karşı uygun bir mazeret olarak kullanılamaz" diyen Juncker, "Orta Doğu'da, iklim değişikliğinde, ticaret anlaşmalarımızda kendi menfaatlerimizi savunmak için başka seçeneğimiz yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerine savunma birliklerini arttırmak için çağrıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın seçimleri kazanması ve Brexit sürecinin tetiklenmesinin ardından Avrupa'nın ABD ve İngiltere üzerinde "tamamen bağımlı" olmayacağını ifade etmişti.

