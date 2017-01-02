02.01.2017 19:01 Judo il seçmeleri yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı. Tecde Spor Salonunda yapılan müsabakalara yaklaşık 30 sporcu katıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı. Tecde Spor Salonunda yapılan müsabakalara yaklaşık 30 sporcu katıldı.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı.



Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcuların isimleri ise şöyle:



Kızlar: 32 Kilogramda Büşra Temurcu birinci, 40 Kilogramda Hayrunnisa Başyağit birinci, 44 Kilogramda Yeşim Çekici birinci, 48 Kilogramda birinci Pınar Demirhan, 48 Kilogramda Esra Tosun, 57 Kilogramda Ümran Kısak birinci, +63 Kilogramda Duygu Başyağit birinci, 52 Kilogramda Ümran Sude Sevgi birinci oldular.



Erkekler:42 Kilogramda Ercan Tosun birinci, 55 Kilogramda Hamdi Kayra Gözükara birinci, 60 Kilogramda Ercan Akpınar birinci, 66 Semih Dengiz birinci, 30 Kilogramda Abdül Samet Dinler birinci, 34 Kilogramda Salih Emre Fidan birinci, 38 Kilogramda Fatih Aktaş birinci, 46 Kilogramda Deniz Ete birinci, 50 Kilogramda Ferhat Aktaş birinci, +66 kilogramda Hamdi Kayra Gözükara birinci oldular.



Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda birinci olan sporcular, 20-22 Ocak'ta Muş'ta yapılacak grup müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

