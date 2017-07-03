Josua John antrenmana katıldı

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İzin süresi sona eren Josua John da antrenmanda yer aldı.

Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İzin süresi sona eren Josua John da antrenmanda yer aldı.

Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Antrenmanın başında iki gruba ayrılan yeşil-beyazlı oyunculardan bir grup topla ısınma, diğer grup ise denge çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde topla koordinasyon çalışması yapıldı. Son bölümde ise 4 minyatür kale ile geniş alanda kontrol pas oyunu oynandı.

Sakatlıkları bulunan oyuncular Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal takımdan ayrı düz koşu yaptılar ve ardından kondisyon salonunda çalıştılar. İzin süresi sona eren Josua John da bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Mesut Alan / İHA)