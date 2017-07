Josef de Souza'dan itiraf gibi açıklama

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, bu yıl, son 2 yıla oranla çok daha iyi çalıştıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantı öncesinde fotoğraf çekiminde fazla mesai harcayan Souza, "Öncelikle sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Az önce çektirdiğiniz fotoğraftan dolayı dizim ağrıyor. Vermiş olduğum emekten dolayı teşekkür borçlusunuz. Sezon öncesi kampı harika gidiyor. Kendimi yorgun hissediyorum ve bu çok önemli bir nokta. Fenerbahçe'deki son 2 yılımdan çok daha iyi hazırlanıyoruz. Bu çalışma şekli bizi çok iyi yerlere getirecektir. Umuyorum ki çok çalışarak bu sezon başarılı oluruz. Çünkü şampiyonluktan başka şansımız ve düşüncemiz yok" dedi.



"FENERBAHÇE SADECE KALİTELİ OYUNCULARI GETİRİR"

Aykut Kocaman'ı yavaş yavaş tanıdığını söyleyen Josef de Souza, "Aslında hocamızla tanıştığımız günden bu yana 1 hafta geçti ve kısa bir zaman. Onunla ilgili tam bir görüş bildirmek için erken. Şu ana kadar gördüğüm çok ciddi, çalışkan ve hedeflediği noktaya gitmesini bilen bir teknik direktörümüz var. İyi bir kadromuz vardı, kaliteli isimler kattık ve kalitemizin daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sadece kaliteli oyuncular getirir. Yeni transferlerle ilgili ilk dileğim iyi başlamaları. Uyum sürecini çabuk atlatırlarsa çok faydalı olurlar. Bizim amacımız galibiyetler almak ve galibiyetler için çok çalışıyoruz" diye konuştu



"SORUN, SAHADA NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLMEMEMİZDİ"

Takımın 2 ön liberoyla ya da tek ön liberoyla oynamasının önemli olmadığını ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Ben aslında her zaman bunu ifade etmeye çalıştım. Bizim sorunumuz 2 ön liberoyla oynamak ya da tek ön liberoyla oynamak değil. Bugüne kadar 2 ön liberoyla oynadık ama bana göre bizim aşmamız gereken başka sorunlar vardı. Ozan, Mehmet Topal ya da ben oynamışım fark etmez. Yeter ki sahaya çıktığımızda ne yapmamız gerektiğini bilelim. Bu sorunu çözdüğümüz zaman hiçbir sorun yaşamayız. Yeter ki Fenerbahçe futbolcusu sahaya çıktığında hedefini, ne yapması gerektiğini bilsin. O zaman Fenerbahçe'nin galibiyetleri alması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.



"GİDENİN ARKASINDAN KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'nin orta sahada fark oluşturacak bir oyuncuya ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Souza, "Aslında her takımın böyle oyunculara ihtiyacı vardır. Orta sahada fark oluşturacak, oyunun kilidini açacak isimlere her zaman ihtiyaç duyduk geçen sezon. Bir önceki sezon 10 numara oynayan bir isim yoktu ama Beşiktaş'la mücadelemizi ligin sonuna kadar devam ettirdik. Ama geçen sezon istediğimiz noktaya götüremedik. Şu anda buradan ayrılan birinin arkasından konuşmak yakışmaz. Ama antrenmanlardaki görüntümüz, zaten maçlara yansıyordu" açıklamasında bulundu.



"SAHA İÇİNDE KOŞMAMANIN BAHANESİ YOKTUR"

Fenerbahçe forması giyen her futbolcunun sahada elinden gelenin en iyisini vermesi gerektiğini söyleyen Souza, "Her oyuncunun iyi oynadığı karşılaşmalar da olur, kötü oynadığı da olur. Her oyuncu böyle dönemler yaşar ama saha içinde koşmamanın ve en iyisini vermemenin bahanesi yoktur. Bunu açıklayamayız. Fenerbahçe'nin benim koşmama ve en iyisini vermeme ihtiyacı var. Ben evimde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Benimle birlikte yaşayan ve evimde bana bu konuda yardımcı olan birisi var. Kulüple de bağlantılı ve bir sonraki maça hazır olmamı sağlıyor. Geçtiğimiz sezon bu yüzden kas sakatlığı yaşamadım. Bu benim için çok önemli. Takımın bana ihtiyacı olduğu anda sahada olmam gerekiyor. Kendime çok dikkat ediyorum ve Fenerbahçe'nin başarısı için bunu yapmam gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)