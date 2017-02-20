Jon Snow Eskişehir sokaklarında

Bir kafenin açılışı için Taht Oyunları (Game Of Thrones) dizisinin ünlü karakteri Jon Snow'a bürünen bir kişi, Eskişehir'in işlek caddelerini atıyla dolaşırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir kafenin açılışı için Taht Oyunları (Game Of Thrones) dizisinin ünlü karakteri Jon Snow'a bürünen bir kişi, Eskişehir'in işlek caddelerini atıyla dolaşırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eskişehir'de, kendisini Amerikalı yazar George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı fantezi türünde roman serisinden ve serinin televizyon uyarlaması olan Game Of Thrones'un karakterlerinden Jon Snow'a benzeten bir kişi, şehrin kalabalık noktalarını gezdi. Atı ile birlikte İsmet İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi ve Porsuk Bulvarı'nda dolanan Jon Snow, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Birçok vatandaş Jon Snow'a benzeyen kişiyle fotoğraf çektirmek isterken, bazı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden "Burası kara kaleye benzemez Jon Snow, tramvay gelirken duracaksın", "Kalede dura dura kilo almış", "Jon Snow da üşür" gibi yorumlarda bulundu.

(Kadir Arslan /İHA)