Jon Diebler tarihe geçti

THY Euroleague'in 24. haftasında Abdi İpekçi Arena'da karşılaştığı Real Madrid'i 87-84 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ta Jon Diebler, Euroleague tarihine geçti.

THY Euroleague'in 24. haftasında Abdi İpekçi Arena'da karşılaştığı Real Madrid'i 87-84 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ta Jon Diebler, Euroleague tarihine geçti.

Real Madrid karşılaşması öncesi Euroleague kariyerindeki 44 karşılaşmada yüzde 49.7 ile üçlük atan Diebler, dün akşam oynanan karşılaşmada İspanyol devi karşısında 5/5 üç sayı isabetiyle oynayarak bu yüzdesini 51.1'e çekti. Bu sonuçla Amerikalı şutör, aktif oyuncular içinde Euroleague tarihinin en yüksek yüzdeli üçlük atan oyuncusu oldu.

Bu alanda daha önce yüzde 50.5 isabet oranıyla Cedevita Zagreb'in oyuncusu Fran Pilepic bulunuyordu.

