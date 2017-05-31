JÖH klibi büyük beğeni topladı

Terör örgütlerinin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri için yazılan ve JÖH birliklerinin de yer aldığı rap şarkısının klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Terör örgütlerinin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri için yazılan ve JÖH birliklerinin de yer aldığı rap şarkısının klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Terör örgütlerinin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat birlikleri için yazılan rap şarkısı ve klibi, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı. Mehmet Borukçu tarafından yazılan ve Edizz'A ile birlikte seslendirilen rap şarkısının klibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleriyle başlıyor. Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından çekilen klip, Jandarma Genel Komutanlığının resmi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarından paylaşıldı. Mehmet Borukçu ve Edizz'A tarafından seslendirilen rap şarkısı, kısa sürede binlerce kez izlendi. Rap şarkısının sözlerinin bir kısmı ise şöyle:

"Vatandaşa güler yüzlü, hainlere sertler. Tunceli'de şahinler Ağrı'da da mertler. Görevdeyse roketler unutulur dertler. Kırmızı beyaz olur Diyarbakır'da her yer. Jandarma Özel Harekat Timler; Oğuzlar, Korkutlar, Meteler, Dadaşlar, Kağanlar, Panterler bir ölürler bin dirilirler. Jandarma Özel Harekat Timler Kılıçlar, Çelikler, Fatihler, Boralar, Efeler, Şahinler bir ölür ama bin dirilirler."

Klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakteri yüksektir" sözleriyle son buluyor.

(İlker Turak/İHA)