Jim Bunning hayatını kaybetti

Eski ABD Kentucky Senatörü Jim Bunning, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Kentucky Senatörü Jim Bunning, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Kentucky Senatörü ve aynı zaman beyzbol oyuncusu olan Jim Bunning, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bunning ailesi, senatörün ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu.

Bunning, 17 yıllık majör-lig kariyeri boyunca 224 maç kazandı ve modern Milli Ligi tarihinde ilk mükemmel oyunu oynadı.

