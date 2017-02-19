Jet Lag Oldum

Biraz Oğuz Atay melankolisi galiba benimkisi de oyun nerde başlıyor hayat nerde anlamıyorum hiç...

Anlamıyorum... "Kalu belâ"da sermest olan ruhum anlamıyor dünyada hiçbir şeyi...

En büyük silah üreticilerinin barış elçisi olmasını...

Kimyasal silah yapıp satanın kimyasal silah aramak için girdiği Ortadoğu' yu talan etmesini...

Irkçılığın soykırımın atalarının hoyratça insanlık dersi vermesini...

Tv'de 398 ayakkabım var diyen film artizi(!)nin yani sıra pet şişeden kendisine ayakkabı yapan Afrikalı çocuğu...

İstismar edilen Uzak Doğulu kızı... Büyük büyük iş adamlarının ahlaksız turistik/ egzotik gezilerinin hani mağduru olan kızları /çocukları...

Pizzanın pizzagate olunca ört bas edilen boğazları derinden yakan acısını...

Çin' de minicik paraya çalışan minicik işçileri...

Cennetten düşmüşüz ya buralara, jet lag olmuşuz belli sersemliğimiz bundan işte...

Tanrı yoktur diyen ateistin Tanrı Afrika'daki açlara nasıl müsaade ediyor demesini...

Yarı aç yarı tok yağmur suyuna teslim bir mülteci kampında gülen gözleriyle gözümüzün ta içine bakan çocuğu onun yaşam sevincini kıskanan burda ne işleri var diyen krem tabakamızı...

Kendi gibi düşünmeyen kendi gibi giyinmeyenin kılık kıyafetini çekiştireni...

Herkes sadece kendinden sorumluyken üstelik... Hoş bir sada ifadesine inat boş boş lakırdılarımızı...

Bülent Akyürek ölünce hepsi geçecek diyor ya... Rüyadan uyanınca geçecek hepsi lakin...

Adem aynasında bir anlık yansıma da olsa gördüklerim... Anlamıyorum, şaşkınlığıma verin... Ziya Paşa dünyadaki baş ağrısının mutluluktan çok daha fazla olduğunu söylemiş zaten...

"Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin

Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm... "

Fazla söze ne hacet ?

Yol yorgunuyuz bugün, gidiyoruz gündüz gece ya... Bir de tepe sersemi der büyükler tatlı bir hoşluk var üstümüzde...

Nüket Belsan Taşören