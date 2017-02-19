Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Nüket Belsan Taşören

Jet Lag Oldum

Biraz Oğuz Atay melankolisi galiba benimkisi de oyun nerde başlıyor hayat nerde anlamıyorum hiç... 

Anlamıyorum... "Kalu belâ"da sermest olan ruhum anlamıyor dünyada hiçbir şeyi...
En büyük silah üreticilerinin barış elçisi olmasını...
Kimyasal silah yapıp satanın kimyasal silah aramak için girdiği Ortadoğu' yu talan etmesini...
Irkçılığın soykırımın atalarının hoyratça insanlık dersi vermesini...
Tv'de 398 ayakkabım var diyen film artizi(!)nin yani sıra pet şişeden kendisine ayakkabı yapan Afrikalı çocuğu...
İstismar edilen Uzak Doğulu kızı... Büyük büyük iş adamlarının ahlaksız turistik/ egzotik gezilerinin hani mağduru olan kızları /çocukları...
Pizzanın pizzagate olunca ört bas edilen boğazları derinden yakan acısını...
Çin' de minicik paraya çalışan minicik işçileri...
Cennetten düşmüşüz ya buralara, jet lag olmuşuz belli sersemliğimiz bundan işte...
Tanrı yoktur diyen ateistin Tanrı Afrika'daki açlara nasıl müsaade ediyor demesini...
Yarı aç yarı tok yağmur suyuna teslim bir mülteci kampında gülen gözleriyle gözümüzün ta içine bakan çocuğu onun yaşam sevincini kıskanan burda ne işleri var diyen krem tabakamızı...
Kendi gibi düşünmeyen kendi gibi giyinmeyenin kılık kıyafetini çekiştireni...
Herkes sadece kendinden sorumluyken üstelik... Hoş bir sada ifadesine inat boş boş lakırdılarımızı...
Bülent Akyürek ölünce hepsi geçecek diyor ya... Rüyadan uyanınca geçecek hepsi lakin...
Adem aynasında bir anlık yansıma da olsa gördüklerim... Anlamıyorum, şaşkınlığıma verin... Ziya Paşa dünyadaki baş ağrısının mutluluktan çok daha fazla olduğunu söylemiş zaten...

"Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm... "
Fazla söze ne hacet ?
Yol yorgunuyuz bugün, gidiyoruz gündüz gece ya... Bir de tepe sersemi der büyükler tatlı bir hoşluk var üstümüzde...
Nüket Belsan Taşören

  YORUM YAP / YORUM OKU
NÜKET BELSAN TAŞÖREN DİĞER YAZILARI
19 ŞUB
2017
Jet Lag Oldum
15 ŞUB
2017
Tarih için Tarih
11 ŞUB
2017
Siyasette İntihar Psikolojisi
9 ŞUB
2017
İstikbal marşını kim yazdı?
7 ŞUB
2017
Vakıf yurtları
5 ŞUB
2017
Mutfakla gardırop arasında
2 ŞUB
2017
Barış Manço'dan ilhamla...
30 OCA
2017
Doğmamış çocuğa masal
28 OCA
2017
Referandum mülahazaları ve sandık fetişızmi
23 OCA
2017
Ben olsaydım
21 OCA
2017
Pozitif Ayrımcılık/ Şafak Pavey ve Nefret Suçları
15 OCA
2017
Evlilikte denklik meselesi yahud hasan boğuldu
13 OCA
2017
Beyaz Türkler rahatsız
8 OCA
2017
Renkli camda biz
7 OCA
2017
Hafıza nisyan ile malüldür
5 OCA
2017
Rastgele Cümlelerim
2 OCA
2017
Baykuşlara Akbabalara İnat
28 ARA
2016
Hayali Cihan Değer
26 ARA
2016
Amentü
22 ARA
2016
Barış gönüllüleri inince sırça köşkünden
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
Viranşehir'deki patlamanın bilançosu netleşti
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Ayşenur Arslan 'Evet'çilerle 'Hayır'cıları karıştırdı!
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
HDP'li Aslan serbest bırakıldı
HDP'li Aslan serbest bırakıldı
'Erbakan Hoca 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi'
'Erbakan Hoca 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi'
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
14 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular
Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular
Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti
'Hatayı yaptık ve deneyimli takım cezayı kesti'
'Hatayı yaptık ve deneyimli takım cezayı kesti'
'Takım ruhundan umutluyum'
'Takım ruhundan umutluyum'
Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum
Nazifoğlu: Hocamızın enerjisini yüksek buldum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti
'Türkiye'nin esas açığı teknoloji açığıdır'
'Türkiye'nin esas açığı teknoloji açığıdır'
Sarıkamış soğuğunda Mahmut Tuncer'den sıcak konser
Sarıkamış soğuğunda Mahmut Tuncer'den sıcak konser

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English